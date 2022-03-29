Шойгу заявил об уничтожении 600 наемников на Украине

Шойгу заявил, что за две недели на Украине ликвидированы около 600 иностранных наемников

За последние две недели в ходе специальной операции на Украине были уничтожены около 600 иностранных наемников. Об этом на селекторном совещании во вторник, 29 марта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он добавил, что еще более 500 наемников покинули страну. По его словам, целенаправленные действия по отслеживанию и ликвидации иностранных наемников продолжаются.

«В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины», — сообщил он.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. По его словам, операция по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет продолжена.