Страна Европы потратит 12 миллиардов евро на военные фрегаты

Bloomberg: Германия решила потратить 12 миллиардов евро на военные фрегаты

В скором времени немецкий парламент собирается одобрить сделку на 12 миллиардов евро, в рамках которой ФРГ рассчитывает получить восемь военных фрегатов, предназначенных для борьбы с подводными лодками. Об этом сообщило Bloomberg.

Заказ должно выполнить предприятие ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Отмечается, что это станет одной из крупнейших военных закупок в период правления канцлера Фридриха Мерца.

Подобные расходы Берлина связаны с его обещанием союзникам по НАТО увеличить свои противолодочные возможности в Северной Европе к 2029 году, так как США планируют перебросить свои военные силы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, где набирает силу Китай.

Первые четыре корабля обойдутся в 6,6 миллиарда евро, а четыре дополнительных — в 5,3 миллиарда. Поставка первых фрегатов запланирована на декабрь 2029 года.

В августе прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы, так как обладает крупнейшей экономикой в регионе. Он напомнил тогда, что ФРГ уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 миллиарда евро до 2029 года.