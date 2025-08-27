Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

Рютте: Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы

Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы, так как обладает крупнейшей экономикой в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его выступление транслировал канал ARD.

«Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 миллиардов евро до 2029 года. Это впечатляющий рост военных расходов. Германия принимает роль лидера [в милитаризации Европы], и вы должны это сделать», — отметил Рютте.

С таким заявлением он выступил на открытии завода оборонного концерна Rheinmetall в населенном пункте Унтерлюс. Генсек альянса добавил, что у НАТО «нет времени на отдых» в вопросах наращивания вооружений. Рютте добавил, что Европа уже производит в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем два года назад, и призвал к аналогичным усилиям в производстве других видов оружия.

Ранее стало известно, что новый завод по производству боеприпасов в Унтерлюсе является самым большим в Европе, а к 2027-му выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год.