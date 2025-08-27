В Германии открыт крупнейший в Европе завод по выпуску боеприпасов

Немецкий концерн Rheinmetall открыл крупнейший в ЕС завод по выпуску боеприпасов

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall открывает самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, который к 2027-му выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Объем инвестиций в предприятие составляет около 500 миллионов евро, сообщает Bloomberg.

На церемонии запуска в среду, 27 августа, будут присутствовать генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Старт производства отстал от графика на несколько месяцев.

В следующем году концерн также планирует начать на новом заводе производство реактивной артиллерии. За последние три года сегмент боеприпасов и вооружений стал ключевым фактором успеха компании.

Ранее на этой неделе Паппергер объявил о строительстве завода по производству боеприпасов в Болгарии, порохового завода. Также у компании строится завод в Литве и ведутся переговоры с правительством Латвии. Причиной резкого роста активности стал конфликт на Украине, начавшийся три с половиной года назад.

В самой бывшей советской республике Rheinmetall управляет центром по ремонту танков и строит планы по организации производства боеприпасов. Тем не менее в августе Паппергер объяснил, что проект поставлен на паузу из-за желания Киева удвоить мощности будущего предприятия и поиска финансирования этих целей.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall во втором квартале впервые вошел в число 25 компаний, акции которых жители Нидерландов чаще всего покупают напрямую. В общей сложности вложения домохозяйств этой страны в оборонные компании за год взлетели почти в десять раз.