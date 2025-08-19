Жители европейской страны увеличили вложения в оборону в десять раз

Жители Нидерландов увеличили инвестиции в оборонные компании в десять раз

Вложения домохозяйств Нидерландов в оборонные компании за последний год взлетели почти в десять раз — с 87 миллионов евро до 832 миллионов. Об этом со ссылкой на данные Центрального банка королевства сообщает РИА Новости.

Более половины роста (56 процентов) пришлось на стремительное подорожание самих ценных бумаг, но остальное объясняется активными покупками частных инвесторов.

Самым заметным игроком стал крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall. Во втором квартале этого года он впервые вошел в число 25 компаний, акции которых жители Нидерландов чаще всего покупают напрямую.

Интерес к этой сфере связан с запуском Европейской стратегии оборонной промышленности, которая предусматривает резкий рост расходов по военным статьям и масштабные программы перевооружения на фоне украинского конфликта. У росту акций привел и отказ Германии от жесткого бюджетного правила, что позволит существенно нарастить инвестиции в оборону.

За первое полугодие 2025 года оборот Rheinmetall вырос на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро, а операционная прибыль увеличилась за тот же период на 18 процентов, до 475 миллионов.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер на фоне ожидания военного конфликта с Россией прогнозирует многотысячные заказы на бронемашины Boxer и Puma, а также танк Leopard 2 уже в течение года.

Во многом бурный рост европейской оборонной промышленности связан с возвращением на пост главы Белого дома Дональда Трампа, после которого европейские лидеры признали невозможность далее полагаться на США в вопросах безопасности, и их оценкой причин конфликта на Украине.