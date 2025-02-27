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11:52, 27 февраля 2025Экономика

Европа спешно начала искать способы масштабного перевооружения

FT: Страны Европы обсуждают создание банка и фонда для масштабных закупок оружия
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Страны Европы начали спешно обсуждать создание банка перевооружения региона и фонда общеевропейского финансирования обороны, в котором должна принять участие Великобритания. Об этом со ссылкой на чиновников пишет Financial Times.

Заявления и действия президента США Дональда Трампа в первый месяц после его возвращения, как утверждает один из источников, привели к стремительному развитию событий. Лидеры стран и главы ведомств проводят срочные переговоры.

В частности, о способах увеличить расходы на оборону говорили на этой неделе европейские министры финансов, собравшиеся на встрече G20 в Южной Африке. В воскресенье несколько лидеров встретятся с премьером Великобритании Киром Стармером после его возвращения из США, а далее состоится экстренный саммит, посвященный обороне.

Под банком перевооружения подразумевают аналог Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), созданного для инвестиций в Восточной Европе. Однако новая структура должна инвестировать в промышленные проекты в оборонном секторе как частным, так и правительственным, а также предоставлять кредиты на покупку военной техники.

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Другим способом может стать организация специального фонда, в рамках которого правительства привлекали бы капитал на рынках под государственные гарантии, а затем выдавали бы займы на нужны обороны. Такую структуру можно создать быстрее, чем банк, а кроме того, она окажется более простой с административной точки зрения.

Аналитики считают, что согласованные действия многих стран позволят сделать более эффективными решения об увеличении расходов на оборону. В частности, о таких намерениях заявлял будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, а Стармер уже объявил о повышении подобных трат с 2 до 2,5 процента ВВП к 2027 году за счет помощи другим странам.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что военные расходы должны быть направлены на такие вещи, как интегрированная противовоздушная оборона, возможности нанесения глубоких ударов, беспилотные летательные аппараты, ракеты, боеприпасы и применение возможностей искусственного интеллекта в вооружениях.

Ранее сообщалось, что после победы на внеочередных парламентских выборах в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Мерца акции крупнейшего оборонного концерна страны Rheinmetall взлетели до максимума и продолжают расти.

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