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23:01, 21 февраля 2025Мир

В Германии призвали европейцев больше не полагаться на США

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал Европу больше не полагаться на защиту США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Европе больше не следует рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов Америки, Германия должна провести переговоры с Британией и Францией на тему совместного управления ядерным оружием и ядерной безопасности. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

«Мы должны подготовиться к тому, что [президент США] Дональд Трамп больше не будет в полной мере выполнять обязательства о помощи по договору НАТО», — предупредил он.

По мнению немецкого политика, европейцам необходимо предпринять «значительные усилия», чтобы быть в состоянии самостоятельно защититься.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей. По ее словам, Германии нужно снова ввести политику «Zeitenwende» (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении Вашингтона.

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