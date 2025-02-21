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20:07, 21 февраля 2025Мир

Германия пригрозила США разрывом связей

Глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. Об этом сообщает новостное агентство DPA.

«Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы», — сказала она.

По ее словам, Германии нужно сново ввести политику «Zeitenwende» (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении США. Отмечается, что данный термин ввел канцлер ФРГ Олаф Шольц после начала СВО на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, никто не имеет права «принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев –- и это четкая позиция Германии».

Ранее Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине. Он добавил, что вина лежит на бывшем президенте США Джо Байдене и Зеленском.

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