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20:22, 24 февраля 2025Экономика

Акции главного оборонного концерна Германии взлетели после выборов

Акции Rheinmetall взлетели до нового рекорда после победы Мерца на выборах в ФРГ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стоимость крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall достигла нового максимума после победы на внеочередных парламентских выборах в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Фридриха Мерца. Аналитики ожидают дальнего роста в пределах 35 процентов, сообщает Bloomberg.

За последние три года акции Rheinmetall прибавили 800 процентов, однако при новом правительстве уровень расходов на оборону может резко вырасти. Мерц уделяет этому вопросу значительно больше внимания, чем уходящий канцлер Олаф Шольц, также занимает более радикальную позицию относительно поставок вооружений на Украину.

По оценкам UBS, компания станет бенефициаром расходов на наземные системы, а кроме того, инвесторы ожидают от нового правительства стимулирования расходов, в том числе на оборону.

В пользу Rheinmetall говорят и сообщения о том, что европейские чиновники работают над крупным новым пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Киева.

Отдельно немецкие законодатели уже одобрили заказы на оружие на сумму 2,5 миллиарда евро. Эти факторы заставили аналитиков повысить ориентир по стоимости акций до 1208 евро при текущей стоимости в районе 950 евро. В начале года акции компании стоили 600 долларов.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер обвинил европейских лидеров в недостаточном инвестировании в оборону в прошлые годы. Он призвал немедленно компенсировать упущенное, подчеркнув, что именно провал в военной сфере позволяет президенту США Дональду Трампу не учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с Россией.

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