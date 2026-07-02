На Украине оценили «начинку» российской Х-69

На Украине оценили «начинку» российской крылатой ракеты Х-69

Малозаметная крылатая ракета Х-69, которую могут нести истребители пятого поколения Су-57, получила топливные баки на боевой части (БЧ). На ролик, демонстрирующий разбор БЧ ракеты, обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

По оценке украинских саперов, которые разбирали узел ракеты, боеголовка Х-69 несет 70 суббоеприпасов. Начинка ракеты находится в двух отсеках. Также на БЧ разместили дополнительные баки для керосина.

Х-69 является малозаметным вариантом ракеты Х-59МК2. Изделие получило корпус квадратного сечения, который обеспечивает размещение максимального количества ракет во внутренних отсеках самолетов. Ракета может нести различные боевые части весом более 300 килограммов. Дальность Х-69 оценивают в 300-400 километров.

В июне стало известно, что российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек Л-504, которые «обманывают» системы противовоздушной обороны.