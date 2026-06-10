Российские «Калибры» получили ловушки

Российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек Л-504

Российские крылатые ракеты 3М14 «Калибр» получили блоки отстрела ловушек, которые «обманывают» системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Канал обратил внимание на снимок фрагмента «Калибра», на котором виден блок отстрела ловушек с дипольными отражателями Л-504. Киев утверждает, что новую деталь получили усовершенствованные ракеты семейства 3М14.

Ранее такими блоками оснастили ракеты воздушного базирования Х-101. На подлете к цели изделие выпускает радиосигнальные ракеты, которые создают помехи в радиоспектре. Это снижает вероятность перехвата крылатой ракеты.

9 июня стало известно, что Вооруженные силы России начали применять «Калибры» с новой боевой частью. Узлы обновленной ракеты унифицировали с боеприпасами других комплексов.