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16:13, 10 июня 2026Наука и техника

Российские «Калибры» получили ловушки

Российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек Л-504
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские крылатые ракеты 3М14 «Калибр» получили блоки отстрела ловушек, которые «обманывают» системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Канал обратил внимание на снимок фрагмента «Калибра», на котором виден блок отстрела ловушек с дипольными отражателями Л-504. Киев утверждает, что новую деталь получили усовершенствованные ракеты семейства 3М14.

Ранее такими блоками оснастили ракеты воздушного базирования Х-101. На подлете к цели изделие выпускает радиосигнальные ракеты, которые создают помехи в радиоспектре. Это снижает вероятность перехвата крылатой ракеты.

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