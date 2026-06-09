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15:04, 9 июня 2026Наука и техника

На Украине заявили о модернизации российских «Калибров»

На Украине заявили о появлении новой модификации российской ракеты «Калибр»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России начали применять модификацию крылатой ракеты 3М14 «Калибр» с новой боевой частью. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Отмечается, что на Украине заявили о появлении модернизированных «Калибров» с кассетной боевой частью. Киев изучил обломки боеприпасов, которые применяли для поражения украинских объектов. Противник сообщает, что кассетные «Калибры» впервые применили весной.

Также украинская сторона заявляет, что узлы обновленных ракет унифицировали с боеприпасами других комплексов. «Калибры» оснащены рулевым оперением, системой спутниковой навигации и бортовой вычислительной машиной, которые также применяют в ракетах «Искандер-К».

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В марте американское издание TWZ писало, что новая российская ракета «Изделие 30» станет «головной болью» для противовоздушной обороны Украины. «Изделие 30» считают более дешевой альтернативой ракетам воздушного базирования Х-101.

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