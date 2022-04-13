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Минобороны показало удары высокоточными ракетами «Калибр» по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры нанесения ракетного удара «Калибрами» по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео военное ведомство предоставило журналистам в среду, 13 апреля.

На опубликованной записи экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполняет залповый пуск шестью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины.

13 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ за минувшую ночь высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Объекты были расположены в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов.

Ранее военное ведомство также показало на видео кадры уничтожения вертолетами Ка-52 украинской бронетехники.

Евгения Куликова
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