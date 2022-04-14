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100-летняя любительница мотоциклов раскрыла секрет своего долголетия

Hull Live: 100-летняя Роуз Фезерстоун назвала любимую работу причиной своего долголетия

Фото: HullLive

Любительница мотоциклов из Великобритании отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Hull Live.

Роуз Фезерстоун отпраздновала знаменательную дату во вторник, 12 апреля, в доме престарелых на окраине родного города Кингстон-апон-Халл, графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. В годы войны женщина работала кондуктором автобуса, а после трудилась в роддоме и в аэрокосмической компании British Aerospace.

Пенсионерка рассказала, что ее любимыми занятиями в свободное время были катание на мотоциклах с мужем и вязание. Фезерстоун назвала причиной своего долголетия любимую работу и активный образ жизни. «Мой совет — много работайте и никогда не сдавайтесь. Только надо получать при этом удовольствие. И не ввязывайтесь в споры, если их можно избежать», — напутствовала британка молодежь и добавила, что также важно пользоваться хорошим кремом для лица и не терять чувства юмора.

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В честь 100-го дня рождения Фезерстоун получила поздравительную открытку от королевы Елизаветы II, а персонал дома престарелых устроил специальную вечеринку, на которой присутствовали родные и друзья юбилярши.

Ранее Дензил Купер из Великобритании отпраздновал 101-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Мужчина заявил, что здоровое питание переоценивают, а сам он всегда ел то, что ему нравилось.

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Никита Савин
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