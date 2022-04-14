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101-летний мужчина раскрыл нездоровый секрет своего долголетия

Metro: 101-летний Дензил Купер заявил, что здоровое питание переоценивают

Фото: Denzil Cooper

Дензил Купер из Великобритании отпраздновал 101-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщает Metro.

Дензил Купер родился в графстве Эссекс 8 апреля 1921 года. В годы Второй мировой войны мужчина сражался в Европе и сейчас является последним живущим представителем своего подразделения. Вернувшись домой, Купер женился и стал отцом троих дочерей. Сейчас у него девять внуков, 14 правнуков, а 15-й должен родиться совсем скоро.

На вопрос о причинах долголетия мужчина ответил, что считает традиционные советы по питанию полной ерундой. «Мой секрет долгой жизни в том, что я никогда не курил и почти не пил спиртного. Но при этом с удовольствием сидел на нездоровой диете с минимумом овощей. Здоровое питание переоценивают», — заявил 101-летний ветеран. Он добавил, что смог прожить так долго еще и потому, что всегда был уравновешенным человеком и спокойно относился к неприятностям.

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Купер отметил день рождения в доме престарелых Bishops Manor в Бирмингеме. Поздравить его пришли друзья и родственники, а местный шеф-повар испек для долгожителя и его гостей праздничный торт.

Ранее сообщалось, что жительница США назвала причиной своего долголетия грязные овощи, которые ела в детстве. Она считает, что благодаря такому питанию приобрела иммунитет ко всем болезням.

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Никита Савин
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