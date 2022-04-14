Раскрыты сроки начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19

Гинцбург сообщил, что испытания «коктейля из антител» от COVID-19 начнутся 18 апреля

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл сроки начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19.

По его словам, первые добровольцы, которые участвуют в испытании препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, 18 апреля. «Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — отметил Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что все участники этой фазы исследования являются здоровыми добровольцами. В рамках второй фазы планируется уже проверить препарат на зараженных коронавирусной инфекций.

По его словам, Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос регистрации по итогам второй фазы исследования.

Ранее Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. «Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант», — отметил специалист.