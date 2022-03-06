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Гинцбург заявил о применении «коктейля из антител» в стационарах

Гинцбург заявил о применении «коктейля из антител» от COVID-19 на 3-4-й день в стационаре
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «коктейль из антител» от COVID-19 применяется на 3-4-й день лечения в стационаре. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, разработанный специалистами центра препарат от коронавируса будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в медицинское учреждение.

Ранее Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. По его словам, данный препарат эффективен и в отношении нового штамма.

«Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант», — отметил специалист.

Марина Совина
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