Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против стелс-омикрона

Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» эффективен против стелс-омикрона
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител эффективен и в отношении стелс-омикрона.

«Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант», — отметил специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что первые участники исследования начнут получать препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител примерно через три недели. «Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы», — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав
Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC
Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей
Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров
Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия
Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра
Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию
В России заявленные санкции Запада сочли мягкими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.