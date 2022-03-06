Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против стелс-омикрона

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител эффективен и в отношении стелс-омикрона.

«Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант», — отметил специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что первые участники исследования начнут получать препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител примерно через три недели. «Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы», — сказал он.

