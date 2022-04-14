Россиянам назвали признаки нехватки йода в организме и опровергли миф о сетке

Врач-терапевт Волкова назвала потливость и отеки симптомами дефицита йода в организме

Врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента России Дарья Волкова перечислила главные признаки дефицита йода в организме и напомнила россиянам, что этот элемент играет важную роль в образовании гормонов щитовидной железы. Об этом сообщает онлайн-издание «Москва 24».

Среди самых очевидных симптомов нехватки йода специалист назвала повышенную потливость, быструю утомляемость, постоянное желание спать и набор веса при отсутствии изменений в диете и спортивных нагрузках. «Из-за сниженной функции щитовидной железы у людей в организме чаще задерживается жидкость, формируются отеки и может быть такой псевдонабор веса не за счет жировой ткани, а просто за счет избыточной воды», — пояснила Волкова.

Специалист также напомнила, что популярный способ самостоятельно определить нехватку йода при помощи йодной сетки на коже — это просто миф. Быстрое исчезновение рисунка с кожи никак не связано с наличием дефицита этого микроэлемента и говорит лишь о проницаемости кожных покровов, опровергла популярное заблуждение Волкова. Однако, добавила она, йод стимулирует регенерацию клеток, потому сетка поможет избавиться от отеков, припухлостей и синяков.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые помогут отказаться от кофе и сохранить бодрость. Специалист рекомендовала включить в рацион богатые йодом морскую капусту и морепродукты и пить черный или зеленый чай.