Диетолог назвала россиянам продукты для поддержания бодрости без кофе

Диетолог Круглова: легче отказаться от кофе помогут богатые магнием и железом продукты

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова перечислила россиянам продукты, которые помогут легче отказаться от кофе. Специалист предупредила, что поддерживать состояние бодрости в зрелом возрасте правильнее с помощью диеты, богатой магнием и железом, а не кофеином. Ее слова приводит онлайн-издание «Москва 24».

Круглова назвала достойной заменой кофе свежезаваренный черный или зеленый чай. Этот напиток содержит стимулирующие центральную нервную систему танины, но, в отличие от кофеина, они действуют более мягко, а эффект длится не два-три часа, а дольше.

По словам диетолога, легче отказаться от кофе и при этом сохранить бодрость помогут продукты с высоким содержанием магния, железа, йода и витаминов группы В. От такой диеты не стоит ждать мгновенного прилива энергии как от кофе, однако, если восполнить дефицит этих полезных микроэлементов, можно поддерживать активность и работоспособность на высоком уровне.

Круглова посоветовала включить в рацион темно-зеленые овощи, зелень, богатые йодом морскую капусту, морепродукты, а также говядину, птицу, гречку, свеклу и гранаты (в них много железа). Для восполнения магния, по ее словам, можно есть орехи, семечки и цельнозерновые продукты.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил россиянам полезные свойства семечек. Специалист назвал семена подсолнечника одним из самых полезных и вместе с тем бюджетных отечественных суперфудов.