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Россиянам перечислили полезные свойства семечек

Диетолог Гинзбург назвал семечки доступным русским суперфудом

Фото: Globallookpress.com

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил полезные свойства семечек. Специалист в беседе с онлайн-изданием «Аргументы и Факты» назвал семена подсолнечника одним из самых полезных для здоровья и вместе с тем доступных русских суперфудов.

Гинзбург объяснил россиянам, что в семечках чрезвычайно высокое содержание магния. Этот микроэлемент оказывает успокаивающий эффект на центральную нервную систему, помогает снизить уровень стресса и тревожности и улучшить качество и продолжительность жизни. Диетолог добавил, что хронический дефицит магния приводит к отложению кальция в сосудах, что обусловливает развитие атеросклероза.

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Также Гинзбург напомнил, что семечки богаты цинком, магнием, фолиевой кислотой (витамин В9) и витамином Е, которые необходимы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт. Но особенно важно, что в этом продукте содержится селен, недостаток которого выявляется у большинства россиян. «Селен — это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось, причем не только для волос, кожи, ногтей — безусловно, а также для сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

В заключение диетолог призвал употреблять семечки нелущеными и в разумных количествах несмотря на их полезность, так как это очень калорийный продукт, он содержит 500-600 килокалорий на 100 граммов. В день достаточно одной небольшой горсти.

Ранее врач Грег Поттер назвал шесть опасных для здоровья последствий хронической бессонницы. Специалист отметил, что недостаток сна чреват ухудшением памяти и развитием ожирения и диабета.

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Наталья Обрядина
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