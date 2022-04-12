Врач назвал шесть опасных последствий бессонницы для здоровья

Врач Поттер предупредил, что бессонница ухудшает память и приводит к ожирению и диабету

Врач, ведущий эксперт Великобритании в вопросах здорового сна и питания, Грег Поттер заявил, что недостаток сна приводит к как минимум шести опасным последствиям для здоровья. В беседе с изданием Express он предупредил, что бессонница существенно ухудшает память и работу мозга, приводит к диабету и ожирению и целому каскаду нарушений в организме.

Люди, которые недосыпают, на 38 процентов чаще страдают от ожирения, объяснил Поттер, ссылаясь на исследование, проведенное учеными Университета Оита (Япония). Также он сообщил, что у взрослых, лишенных сна, на 37 процентов повышен риск развития диабета, на 17 процентов — риск гипертонии и на 26 процентов — ишемической болезни сердца, по сравнению с теми, кто не страдает от бессонницы. По словам специалиста, взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

Также среди названных врачом проблем со здоровьем, вызванных бессонницей, значатся ухудшение работы мозга и, как следствие, нарушение внимания. По его словам, хронический недосып примерно так же влияет на способность концентрироваться, как алкогольное опьянение. Помимо этого, Поттер предупреждает о возможном ослаблении иммунной системы, которое увеличивает риск респираторных заболеваний.

Кроме того, врач назвал еще два последствия хронических проблем со сном: они могут привести к дневной усталости и перепадам настроения, что чревато сложностями с принятием важных решений.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала доступный продукт, который улучшит настроение и нормализует сон. Она заявила, что в этом поможет бурый рис, так как он богат клетчаткой и триптофаном.

