Диетолог назвала улучшающий настроение и сон продукт

Диетолог Соломатина сообщила, что бурый рис помогает улучшить настроение и сон

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что бурый рис благотворно влияет на сон и настроение человека. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, это продукт богат клетчаткой и триптофаном, которые укрепляют организм. Она отметила, что его можно есть в любом виде. «Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период», — сказала специалист.

Соломатина подчеркнула, что если добавить бурый рис в рацион, то человеку проще будет настроиться на весну.

Ранее диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь.