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Ростуризм пообещал защитить отдых россиян в Турции и Египте

Ростуризм и туроператоры работают над тем, чтобы поездки россиян за границу состоялись

Фото: Shutterstock

Глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала защитить отдых россиян за рубежом — в частности, речь идет о Турции и Египте. Об этом руководитель ведомства сообщила в ходе выступления на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, передает ТАСС.

По словам Догузовой, сейчас ведомство совместно с туроператорами работает над тем, чтобы путешествия россиян за границу состоялись в нынешних условиях.

Она отметила, что стоимость путешествий по России отчасти зависит от того, какие массовые зарубежные направления доступны гражданам.

«Мы исходим из того, что это тоже будет благотворно влиять на то, чтобы цены либо не росли совсем, либо росли в пределах сезонного колебания», — уточнила Догузова.

Ранее глава Ростуризма заявила, что полетные программы в Турцию планируется возобновить к маю. В настоящее время сотрудники ведомства совместно с турецкой стороной работают над тем, чтобы создать условия для успешного проведения предстоящего туристического сезона.

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Мария Гейн
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