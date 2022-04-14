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На популярных турмаршрутах Дагестана появятся зарядки для электромобилей

В Дагестане к 2024 году планируется открытие 40 зарядных станций для электромобилей

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Дагестане на популярных турмаршрутах к 2024 году появятся 40 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление строительной организации ООО «ОКАС».

По словам гендиректора компании Асхаба Османова, реализация проекта обойдется примерно в 150 миллионов рублей. Пилотную электрозаправочную станцию планируется открыть в Махачкале. Ожидаемое время полной зарядки электромобиля составит 30 минут.

Отмечается, что для удобства водителей около зарядных хабов также создадут придорожную инфраструктуру, где «будет все необходимое для путников».

Ранее сообщалось, что в Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма. Ожидается, что проект решит проблему оттока населения и отсутствия рабочих мест.

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Валентина Процкова
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