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Жильцы дома в Петербурге пожаловались на нашествие мух

Петербуржцы пожаловались на мух, переселившихся из затопленной канализации в дом

Кадр: видео Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Жильцы многоквартирного дома № 51 по проспекту Энгельса в Санкт-Петербурге пожаловались на нашествие мух. Насекомые переселились в жилое здание из затопленной канализации, уточняется в Telegram-канале телеканала «78».

Как сообщили пострадавшие, после затопления канализация сохла четыре месяца и источала зловонный запах. После из нее в дом начали попадать мухи, которые теперь летают по подъезду и забираются в квартиры. Жильцы находят большое количество мертвых насекомых на своих подоконниках.

Отмечается, что в здании давно не проводили уборку. Петербуржцы считают, что в доме пора сделать ремонт — окна и двери не меняли с постройки объекта, а детская площадка во дворе испортилась из-за часто собирающихся там любителей выпить. Жильцы обращались в управляющую компанию «Прогресс», однако организация на их жалобы не отреагировала.

Ранее мокрицы атаковали дом в городе Дзержинске в Нижегородской области. Нашествие ракообразных произошло после того, как в здании поменяли кровлю и утеплили чердак. Новая крыша начала протекать, из-за чего утеплитель на чердаке затопило. Мокрицы быстро расплодились и вскоре проникли в квартиры.

Александра Качан
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