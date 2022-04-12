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Мокрицы атаковали многоквартирный дом в российском городе

Жители дома в центре Дзержинска пожаловались на нашествие мокриц

Фото: Pixabay

Жители многоквартирного дома № 1 по проспекту Дзержинского в Дзержинске (Нижегородская область) пожаловались на нашествие мокриц. Об этом сообщает областное издание NewsNN.

Как рассказали жильцы, мокрицы атаковали дом в самом центре города после проведения капитального ремонта: в прошлом году в здании утеплили чердак и поменяли кровлю. Но достаточно скоро новая крыша начала протекать, в результате был затоплен утеплитель на чердаке. Там завелись мокрицы. Они стали стремительно размножаться и проникать в квартиры.

Дзержинцы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой ликвидировать проблему, однако коммунальщики никак не реагировали на жалобы. NewsNN направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию, ответа от чиновников пока нет.

Год назад в многоквартирных домах Оренбурга и области появились постельные клопы, завезенные, предположительно, из тропических стран. Эксперты тогда посоветовали россиянам тщательно осматривать постель, если приходится выезжать за пределы страны или в другие города.

Нина Ташевская
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