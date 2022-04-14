На Украине арестовали 32 квартиры и 23 дома Медведчука

Суд на Украине арестовал квартиры и дома задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука

Лычаковский суд Львова арестовал все квартиры, автомобили, земельные участки и дома главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

Речь идет о 154 объектах движимого и недвижимого имущества, в том числе 26 автомобилях, 30 земельных участках, 23 домах, 32 квартирах, 17 парковочных местах и одной моторной яхте.

Кроме того, как отмечают в госбюро, был наложен арест на уставной капитал в 25 компаниях, бенефициарами которых являлась семейная пара.

Медведчук был схвачен Службой безопасности Украины (СБУ) при попытке покинуть территорию Украины 12 апреля. Позже СМИ предположили, что политик может оказаться на допросе американских следователей по еще одному уголовному делу.