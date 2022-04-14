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Медведчук оказался под прицелом американских следователей

NYT: Виктор Медведчук в плену рискует попасть на допрос к американским следователям

Фото: СБУ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, схваченный киевскими спецслужбами при попытке бежать из страны, рискует попасть на допрос к американским следователям, пока остается в плену. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в США за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Как полагают американские власти, Медведчук мог контактировать с политическим консультантом Полом Манафортом, возглавлявшим предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа.

Манафорт ранее оказывал помощь украинским оппозиционным партиям, в том числе Партии регионов и «Оппозиционному блоку». Издание уверено, что из-за этого задержанный политик, имевший связи с данными политическими силами, может оказаться под прицелом расследователей. И Киев не будет препятствовать Вашингтону в возможном допросе, утверждают журналисты.

«На данный момент неясно, будет ли господин Медведчук когда-либо давать показания в суде на Украине или будет ли он допрошен следователями, изучающими российские операции влияния в других местах», — пишет The New York Times.

Официальных заявлений украинских или американских властей относительно допроса политика по делу о «вмешательстве» в выборы пока не было.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, несмотря на задержание, Медведчук продолжает оставаться депутатом парламента. Лишить его мандата, как пояснил спикер, может только украинский суд.

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Алевтина Запольская
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