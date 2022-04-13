Задержанный СБУ Медведчук остался действующим депутатом Верховной Рады

В Верховной Раде назвали приговор суда основанием для лишения Меведчука мандата депутата

Украинский политик и глава оппозиционной партии Виктор Медведчук, задержанный Службой безопасности Украины, остается депутатом Верховной Рады. Лишить его мандата возможно лишь на основании решения суда, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Об этом сообщает ТАСС.

«[Конституция] определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата, других не может быть. Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, — это является основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата», — пояснил Стефанчук.

Спикер также прокомментировал ситуацию, касающуюся сотрудничества депутатов с представителями России, которую Киев признает страной-агрессором. «Я глубоко убежден, что в украинском парламенте, ни в этом, ни в будущем, уже не должно быть лиц, которые смотрят в сторону РФ», — обозначил он.

Ранее Верховная Рада большинство голосов лишила депутатского статуса политика Илью Киву. Украинское Государственное бюро расследований обвинило бывшего народного избранника в государственной измене и поддержке России.