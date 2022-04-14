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Рост цен в Швеции оказался рекордным за 30 лет

Инфляция в Швеции выросла до рекордных за 30 лет 6,1 процента

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Инфляция в Швеции увеличилась в марте до 6,1 процента в годовом выражении, согласно данным Центрального статистического бюро страны. Это рекордный показатель за более чем 30 лет, только в декабре 1991 года ее уровень был 7,8 процента.

В феврале инфляция составляла 4,5 процента. Цены на электроэнергию выросли за год на 34 процента, на топливо — на 46,8 процента. Продукты питания подорожали на 5,8 процента. Молочные товары взлетели в цене на 6,8 процента, товары для дома — на 8,1 процента.

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Главной причиной высокой инфляции являются проблемы, возникшие во время пандемии: нехватка важных металлов и ресурсов, более дорогой транспорт и сбои в глобальных цепочках. Также оказывают влияние возросшие цены на энергоносители и ситуация на Украине.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Так, инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет. Инфляция в Чехии по итогам марта оказалась на уровне 12,7 процента, что стало рекордом за четверть века.

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Мария Строителева
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