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Бывшую чиновницу областного Минстроя осудили на девять лет за взятку

Экс-замглавы Минстроя Иркутской области осудили на 9 лет за взятку в 2 миллиона рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-замглавы областного Минстроя к девяти годам колонии общего режима за взятку. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре 2016 года чиновница получила два миллиона рублей от представителей фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство жилого дома при отсутствии на то правовых оснований.

В июне 2020-го экс-замминистра была задержана. У нее изъяли деньги, дорогие ювелирные изделия и часы. Также следователи провели обыски в служебных кабинетах администрации города и областном министерстве строительства.

27 января сообщалось, что в Челябинской области задержали начальника управления регионального государственного строительного надзора Минстроя. По данным ФСБ, он получил взятку от местного бизнесмена.

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Елизавета Новикова
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