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В Челябинской области задержан начальник одного из управлений Минстроя

Начальника одного из управлений Минстроя Челябинской области заподозрили во взятке
Евгений Ефименко

Евгений Ефименко . Фото: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

В Челябинске задержан начальник управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры области Евгений Ефименко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточнили изданию в пресс-службе областного управления ФСБ России, Ефименко заподозрили в коррупционном преступлении.

По данным ТАСС, в августе 2021 года начальник одного из управлений Минстроя получил от бизнесмена взятку в виде услуг имущественного характера. За это Ефименко выдал предпринимателю заключение о соответствии торгового объекта строительным нормам, несмотря на нарушения.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

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Мария Рубникович
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