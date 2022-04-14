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Десятки тысяч человек на Камчатке остались без электричества

Около 50 тысяч человек в Камчатском крае остались без электричества

Фото: Официальный сайт администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Несколько десятков тысяч человек остались без света в городе Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Причиной отключения электричества стал сбой в работе ТЭЦ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В общей сложности без света остались около 50 тысяч человек. Причиной отключения энергоснабжения стала остановка пятого турбогенератора на теплоэлектроцентрали.

«Из-за технологического сбоя оборудования на ТЭЦ-1 возник дефицит мощности в размере 50 мегаватт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского», — заявили в местной энергокомпании порталу «Камчатка-Информ».

В «Камчатскэнерго» пообещали выяснить причины произошедшего. На данный момент за счет дополнительного оборудования планируют ликвидировать дефицит мощности на каскаде Толмачевских станций и на камчатских ТЭЦ, на дизельных станциях Усть-Большерецкого района.

В январе 2022 года без электричества остались четыре тысячи человек в шести поселках Городищенского района Волгоградской области. Причиной аварии стал танкист-срочник, который на Т-72Б снес опору линии электропередачи (ЛЭП).

Нина Ташевская
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