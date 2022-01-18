Танкист оставил тысячи россиян без света

В Волгоградской области танкист-срочник на Т-72Б снес опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Без света остались четыре тысячи человек в шести поселках Городищенского района. Людям пообещали вернуть электричество до пятницы. Среди военнослужащих пострадавших нет — их спасла броня танка.

Ранее в январе из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 180 тысяч россиян в восьми регионах России. 16 января сообщалось, что специалисты восстановили энергоснабжение в четырех южных регионах: Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и в Ставропольском крае. Неполадки также устранили в Ростовской и Воронежской областях. Работы продолжались в Краснодарском крае и в Адыгее.

В декабре 2021 года жители одной из улиц Махачкалы вышли на протест. Причиной недовольства стала приостановка подачи газа в жилых дома. Около 11 многоквартирных домов остались без газа после взрыва, который произошел 22 ноября.