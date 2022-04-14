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Яхту российского сенатора арестовали на Фиджи

FBC утверждает, что власти Фиджи арестовали яхту российского сенатора Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Республики Фиджи арестовали яхту, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. С таким утверждением выступил фиджийский телеканал FBC.

По данным полиции, яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а правоохранители начали выяснять личность владельца и порт приписки. «Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», — утверждает телеканал.

Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порт иностранным судам требуется получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.

Ранее стало известно, что власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов, которая, предположительно, принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая также находится под западными санкциями.

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Марина Совина
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