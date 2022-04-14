Яхту российского сенатора арестовали на Фиджи

FBC утверждает, что власти Фиджи арестовали яхту российского сенатора Сулеймана Керимова

Власти Республики Фиджи арестовали яхту, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. С таким утверждением выступил фиджийский телеканал FBC.

По данным полиции, яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а правоохранители начали выяснять личность владельца и порт приписки. «Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», — утверждает телеканал.

Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порт иностранным судам требуется получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.

Ранее стало известно, что власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов, которая, предположительно, принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая также находится под западными санкциями.