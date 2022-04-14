Посол опроверг информацию о помощи Северной Кореи России

Посол России в Северной Корее заявил, что Москва не запрашивала у Пхеньяна ракеты и оружие

Москва не запрашивала Пхеньян о поставках ракет и иных вооружений в рамках военной помощи, заявил посол России в Северной Корее (КНДР) Александр Мацегора в официальном Telegram-канале диппредставительства.

«Министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал КНДР, за последние два года в Пхеньяне вообще не было ни одной российской делегации. Россия за всю историю наших отношений ни разу не обращалась к северокорейской стороне с просьбами о поставке ракетной либо любой другой военной техники и снаряжения», — заявил посол.

Мацегора опроверг информацию, которая появилась в западных СМИ. По их данным, Россия обращалась с запросом о поставках ракетного вооружения для использования в ходе спецоперации российских войск на Украине. «Даже само предположение о возможности просить КНДР либо другую страну помочь нам с оружием звучит просто нелепо», — отметил дипломат.

Ранее подобные заявления опроверг посол КНР в США Цинь Ган. Он заявил, что Китай не оказывает России военную помощь и добавил, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Дипломат отметил, что Китай остается на стороне мира и призывает к прекращению огня.