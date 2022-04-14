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Кремль внес ясность в вопрос об укреплении западных рубежей

Песков заявил, что Шойгу пока не предоставил Путину идеи об укреплении западных рубежей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил президенту России Владимиру Путину идеи об укреплении западных рубежей, так как на это требуется время. В этот вопрос внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, публично данное поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка и потом было рассмотрено на отдельном совещании.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. На встрече поднимался вопрос формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств.

В начале апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.

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Сергей Истомин
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