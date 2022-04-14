Кремль внес ясность в вопрос об укреплении западных рубежей

Песков заявил, что Шойгу пока не предоставил Путину идеи об укреплении западных рубежей

Министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил президенту России Владимиру Путину идеи об укреплении западных рубежей, так как на это требуется время. В этот вопрос внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, публично данное поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка и потом было рассмотрено на отдельном совещании.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. На встрече поднимался вопрос формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств.

В начале апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.