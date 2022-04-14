Кремль внес ясность в вопрос об укреплении западных рубежей
Министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил президенту России Владимиру Путину идеи об укреплении западных рубежей, так как на это требуется время. В этот вопрос внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь главы государства, публично данное поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка и потом было рассмотрено на отдельном совещании.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. На встрече поднимался вопрос формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств.
В начале апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.