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Песков высказался об укреплении западных рубежей России

Песков заявил, что Россия укрепит западные рубежи для поддержки необходимого паритета
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля в интервью телеканалу «Беларусь-1», отрывок которого был показан в пятницу, 1 апреля, напомнил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об укреплении военного потенциала на российских западных границах. И военное ведомство, продолжил Песков, сейчас работает над этим, «разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах».

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем — так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — высказался пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО и поддержал предложение главы министерства передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донбасс.

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Марина Совина
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