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Захарова ответила на призыв Латвии «денацифицировать» Россию

Представитель МИД Захарова обвинила власти Латвии в лицемерии и восхвалении фашизма

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на призыв Латвии «денацифицировать» Россию, обвинив власти прибалтийской страны в лицемерии. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Захаровой, на днях в соцсетях появился призыв главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича к «денацификации России». «Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно», — заявила она.

Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в ежедневной работе занимается тем, что потворствует глорификации фашизма у себя на родине, отметила Захарова. «Лицемерие министра не имеет границ», — добавила она.

Ранее Захарова объяснила специфику денацификации Украины. По ее словам, меры, которые предпримет Россия, пройдут по модели Германии и Австрии и должны быть закреплены на законодательном уровне. Представитель МИД напомнила, что западные страны открыто поддерживали «нацистские тенденции» на Украине, называя это «проявлением культурной самобытности».

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Алевтина Запольская
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