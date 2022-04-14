Лавров высказался об использовании YouTube в России

Глава МИД Лавров заявил о поддержке отечественных информационных платформ

Россия будет продолжать использование западных информационных платформ, таких как YouTube, но в первую очередь власти будет полагаться на поддержку и разработку отечественных аналогов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — высказался министр.

Лавров уочнил, что МИД будет активно поддерживать отечественную социальную сеть «Одноклассники» и видеохостинг Rutube.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг YouTube в России ждет блокировка в случае несоблюдения нормы законодательства. По словам сенатора, западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой. При этом YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации, подчеркнул сенатор.