Популярная в 2010-х годах одежда вновь вернулась в моду

Daily Mail: популярные в 2010-х годах легинсы вновь обрели актуальность в 2022 году

Популярные в 2010-х годах легинсы вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что больше 10 лет назад повышенным спросом пользовались драпированные лосины Rats австралийского бренда Sass and Bide, основанного Хайди Миддлтон и Сарой-Джейн Кларк в 2008 году. Вещь выпускалась в черном и серебристом цветах и продавалась по 150 долларов (около 12,5 тысячи рублей) за товар. В числе поклонниц данной одежды были светская львица Пэрис Хилтон и супермодель Миранда Керр.

Согласно материалу, в апреле 2022 года легинсы с драпировками снова поступили в продажу и обрели новый виток актуальности. Дизайнеры утверждают, что вещь выгодно подчеркнет фигуру и станет универсальным дополнением к любому гардеробу. Данная модель, по словам ее создательниц, одинаково хорошо будет смотреться как с кроссовками, так и с обувью на каблуке.

Ранее в апреле редактор Vogue Кристиан Аллер назвал очки-маску самым актуальным аксессуаром на весну и лето 2022 года. Журналист подчеркнул, что модель была популярна в нулевых и выпускалась в разных вариантах: от «глаз насекомого» до очков с темными линзами, закрывавших половину лица. Носить их, по словам эксперта, следует с лаконичными повседневными образами, что бы передать дух эпохи и не переусердствовать.