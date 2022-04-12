Популярный в нулевых аксессуар признали самым модным в 2022 году

Vogue: очки-маску признали самым модным аксессуаром 2022 года

Очки-маска, популярные в нулевых, признаны самым модным аксессуаром в 2022 году. Об этом сообщил журналист Кристиан Аллер в колонке для американской версии журнала Vogue.

Издание отмечает, что 2000-е годы запомнились как эпоха смелых тенденций. Например, в то время американская светская львица Пэрис Хилтон носила крупные солнцезащитные очки, которые, по словам Аллера, напоминали глаза насекомого. Распространены были и квадратные модели с темными линзами, закрывающие половину лица, а также прозрачные маски, которые предпочитала поп-певица Бритни Спирс.

Автор утверждает, что упомянутый тренд вновь обрел актуальность и активно используется стилистами и знаменитостями. Так, очки в стиле нулевых часто встречаются в образах британской певицы Дуа Липы и американской модели Кайли Дженнер. Телезвезда Ким Кардашьян, в свою очередь, выбирает очки Balenciaga, которые по форме походят на часть экипировки Бэтмена. Кроме того, в текущем году модные маски вошли в коллекции известных брендов, в числе которых Blumarine, Saint Laurent и Prada.

Данным аксессуаром рекомендуется дополнять лаконичные повседневные образы, например, комплекты с джинсами и футболкой. Такой прием, по мнению журналиста, позволит правильно передать дух 2000-х годов.

Ранее в апреле карго были названы самыми модными брюками сезона. Изначально эта модель создавалась как часть формы британских военнослужащих, а в нулевых годах она стала пользоваться популярностью в кругах женских музыкальных коллективов, таких как All Saints и TLC. В 2022 году тенденция вновь стала актуальной благодаря знаменитостям, в числе которых певица Рианна и модель Белла Хадид.