Макрон объяснил отказ называть ситуацию на Украине геноцидом

Макрон заявил, что не называет ситуацию на Украине геноцидом, чтобы избежать эскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет избежать словесной эскалации конфликта вокруг Украины. Так глава государства объяснил свой отказ называть ситуацию на Украине геноцидом, его слова передает France Bleu.

«У слов есть значения. Нужно быть осторожным, потому что моя роль — принести мир или как минимум остановить эту войну», — подчеркнул глава государства. Он напомнил о необходимости уберечь французское население от боевых действий.

Ранее Макрон отказался называть геноцидом действия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине и заявил, что русские и украинцы — это братские народы. «То, что происходит, — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты», — заключил он.