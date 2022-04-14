Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон объяснил отказ называть ситуацию на Украине геноцидом

Макрон заявил, что не называет ситуацию на Украине геноцидом, чтобы избежать эскалации

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет избежать словесной эскалации конфликта вокруг Украины. Так глава государства объяснил свой отказ называть ситуацию на Украине геноцидом, его слова передает France Bleu.

«У слов есть значения. Нужно быть осторожным, потому что моя роль — принести мир или как минимум остановить эту войну», — подчеркнул глава государства. Он напомнил о необходимости уберечь французское население от боевых действий.

Материалы по теме:
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022

Ранее Макрон отказался называть геноцидом действия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине и заявил, что русские и украинцы — это братские народы. «То, что происходит, — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В Брянской области заявили об обстреле жилых домов украинскими военными
В Минобороны рассказали об интересующих США проектах в биолабораториях Украины
В Литву прибыло подразделение войск США
Минобороны заявило о работе Украины над доставкой оружия массового поражения
Прославившийся в соцсетях 60-летний резчик по дереву рассказал о развитии блога
В Минобороны заявили об обнаружении беспилотников ВСУ с емкостями для распыления
Рената Литвинова раскрыла подробности отъезда из России
Кружевные стринги и боди стали модным трендом у мужчин
Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов
Врачи Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.