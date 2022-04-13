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Макрон назвал русских с украинцами братскими народами

Президент Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине и заявил, что русские и украинцы — это братские народы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал 4V.

Во время телеэфира президенту Франции задали вопрос, может ли он назвать геноцидом российскую спецоперацию на Украине. В ответ Макрон призвал быть осторожнее с терминами. «Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты», — заявил французский лидер.

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Ранее стало известно, что Макрон раскрыл свои планы в скором времени вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

6 апреля Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру безопасности в Европе. Для этого, по его словам, он находится в постоянном контакте с президентом России от имени Франции.

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Николай Чигасов
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