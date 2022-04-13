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Макрон заявил о планах вновь переговорить с Путиным и Зеленским

Президент Франции Макрон заявил о планах провести переговоры с Зеленским и Путиным

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в скором времени вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с главой России. По его словам, совершенно правильно постоянно говорить с российским лидером от имени Франции. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

Он также назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Москвой.

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Анжелика Бережная
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