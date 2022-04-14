В Вологде пройдет туристическая выставка «Ворота Севера»

В Вологде с 14 по 15 апреля пройдет XX Межрегиональная выставка туристского сервиса

В Вологде с 14 по 15 апреля пройдет XX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вологжан и гостей города ждут интерактивные программы, мастер-классы по народным промыслам, розыгрыш призов, выставка работ Русского географического сообщества и лучшие турпредложения для путешествующих по России», — говорится в описании мероприятия. Выставка предусматривает выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.

Кроме того, по данным организаторов, в рамках деловой программы для специалистов туристической отрасли запланированы круглые столы и семинары, которые проведут отечественные эксперты в области интернет-продвижения и маркетинга.

Ранее сообщалось, что в нижегородском центре культуры «Рекорд» пройдет выставка картин в технике песочной анимации, созданных художницей Людмилой Логиновой и подопечными студии песочной анимации «Солнечный город». Среди представленных на выставке работ будут портреты балерин и русских красавиц, а также запечатленные художниками птицы и животные.