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Установлена личность выкинувшей в мусоропровод новорожденного ребенка

Выкинувшей в мусоропровод младенца в Москве оказалась 43-летняя женщина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Установлена личность матери, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по столице сообщает агентство «Москва».

Совершившей поступок оказалась женщина 1979 года рождения, которая проживает в том же многоэтажном доме, где и обнаружили младенца.

На данный момент она госпитализирована. После оказания ей медицинской помощи следователи приступят к выяснению обстоятельств произошедшего. В какой именно помощи медиков нуждается женщина, не уточняется.

Новорожденную девочку 14 апреля обнаружили в мусоропроводе дворник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 статьи 106 УК («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

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Никита Абрамов
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