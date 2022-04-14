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В мусоропроводе жилого дома в Москве нашли новорожденную девочку

В мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы нашли новорожденную девочку

Фото: Telegram-канал «Skmoscowgsu»

Живого младенца нашли в камере мусоропровода жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.

На месте, где обнаружили младенца, работают криминалисты. Местонахождение матери ребенка пока неизвестно, ее разыскивают следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала 112, новорожденную девочку в мусоропроводе нашел дворник.

В свою очередь, столичная прокуратура заявила, что ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. Ведомство держит ситуацию под своим контролем.

Ранее тело полуторамесячного младенца обнаружили в мусорном контейнере в центре Москвы. На вид ребенку было около полутора месяцев.

28 марта работник мусороперерабатывающего завода в Кашире обнаружил тело грудного ребенка на сортировочной ленте. Мужчина сразу обратился в полицию. Личность предполагаемой матери младенца удалось установить. Ее родственники рассказали, что женщина, находясь на девятом месяце беременности, отправилась в больницу, но вернулась без ребенка. Мужу она заявила о якобы замершем плоде.

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Константин Лысяков
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