Тело младенца нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

Тело полуторамесячного мальчика нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в центре столицы, на улице Красная Пресня, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По данным ведомства, 20 марта рядом с домом на улице Красная Пресня, в месте для сбора мусора обнаружили тело новорожденного мальчика на вид около полутора месяцев. На месте в данный момент работают прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы выбросила своего новорожденного сына из окна четвертого этажа. Младенец выжил, его госпитализировали. В больницу также доставили его мать.