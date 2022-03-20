Тело младенца нашли в мусорном контейнере в центре Москвы
Тело полуторамесячного мальчика нашли в мусорном контейнере в центре Москвы
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в центре столицы, на улице Красная Пресня, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
По данным ведомства, 20 марта рядом с домом на улице Красная Пресня, в месте для сбора мусора обнаружили тело новорожденного мальчика на вид около полутора месяцев. На месте в данный момент работают прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы выбросила своего новорожденного сына из окна четвертого этажа. Младенец выжил, его госпитализировали. В больницу также доставили его мать.